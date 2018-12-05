Кремль погодиться відпустити Януковича в Ізраїль тільки в одному випадку, – експерт

Заяви про хворобу Януковича, можливе лікування в Ізраїлі – відтягування захистом вироку екс-президенту-утікачу. З виїздом до Ізраїлю – цікава ситуація. Кремль може відпустити Януковича лише в одному випадку.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Якщо вирок Януковичу буде до президентських виборів, то це негативно позначиться на перспективах проросійського кандидата Бойка – визнання його екс-керівника винним у державній зраді. Не виключено, це команда з Москви – максимально відтягнути оголошення вироку,

– зазначає Леонов.

По-друге, ну думку політолога, адвокати Януковича постійно намагалися перетворити судовий процес у політичні декларації і сцени. Зараз, коли судовий процес завершується, а Янукович не поспішає з останнім словом, захист хоче скористатися ситуацією, щоб потім оскаржувати вирок в Європейському суді із захисту прав людини.

Можливо, говорить Леонов, Янукович сподівається, що в результаті політичних пертурбацій в Україні після виборів свій вплив відновить його і Юлії Тимошенко колишній соратник Андрій Портнов. Зокрема, на судову владу. Процес затягують, щоб потім – після виборів його можна буде тихо "поховати".

Що стосується лікування екс-президента-утікача в Ізраїлі, за словами експерта, в такому випадку Україна має направити запит видати Януковича. Ізраїль не видає тільки власних громадян. Тому, хто його знає, що зробить Ізраїль.

Янукович надто багато знає, щоб Кремль йому дозволив виїхати до Ізраїлю. І Кремль може відпустити Януковича в одному випадку – якщо екс-президента України вирішать ліквідувати. Щоб це відбулося не на території РФ. Це припущення, але ми бачимо, що Росія побила всі рекорди безглуздя – починаючи від отруєння "Новачком" екс-розвідника РФ Скрипаля в Великобританії – до нападів на українські катери в міжнародних водах. Тому від Москви можна всього очікувати,

– наголосив Олександр Леонов.

Нагадаємо, Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Але 5 грудня Янукович не став виступати. За словами його адвоката, все це через серйозну травму, отриману Януковичем у листопаді. Українського президента-утікача Віктора Януковича можуть відправити на лікування до Ізраїлю.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.