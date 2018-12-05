13:25
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Кремль погодиться відпустити Януковича в Ізраїль тільки в одному випадку, – експерт

      1543 Читать новость на русском
      Москва дала команду максимально затягнути вирок Януковичу
      Москва дала команду максимально затягнути вирок Януковичу / Фото з відкритих джерел

      Заяви про хворобу Януковича, можливе лікування в Ізраїлі – відтягування захистом вироку екс-президенту-утікачу. З виїздом до Ізраїлю – цікава ситуація. Кремль може відпустити Януковича лише в одному випадку.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

      Читайте також: Чи відновить Інтерпол розшук чиновників-утікачів часів Януковича: версія експерта

      Якщо вирок Януковичу буде до президентських виборів, то це негативно позначиться на перспективах проросійського кандидата Бойка – визнання його екс-керівника винним у державній зраді. Не виключено, це команда з Москви – максимально відтягнути оголошення вироку,
      – зазначає Леонов.

      По-друге, ну думку політолога, адвокати Януковича постійно намагалися перетворити судовий процес у політичні декларації і сцени. Зараз, коли судовий процес завершується, а Янукович не поспішає з останнім словом, захист хоче скористатися ситуацією, щоб потім оскаржувати вирок в Європейському суді із захисту прав людини.

      Можливо, говорить Леонов, Янукович сподівається, що в результаті політичних пертурбацій в Україні після виборів свій вплив відновить його і Юлії Тимошенко колишній соратник Андрій Портнов. Зокрема, на судову владу. Процес затягують, щоб потім – після виборів його можна буде тихо "поховати".

      Що стосується лікування екс-президента-утікача в Ізраїлі, за словами експерта, в такому випадку Україна має направити запит видати Януковича. Ізраїль не видає тільки власних громадян. Тому, хто його знає, що зробить Ізраїль.

      Янукович надто багато знає, щоб Кремль йому дозволив виїхати до Ізраїлю. І Кремль може відпустити Януковича в одному випадку – якщо екс-президента України вирішать ліквідувати. Щоб це відбулося не на території РФ. Це припущення, але ми бачимо, що Росія побила всі рекорди безглуздя – починаючи від отруєння "Новачком" екс-розвідника РФ Скрипаля в Великобританії – до нападів на українські катери в міжнародних водах. Тому від Москви можна всього очікувати,
      – наголосив Олександр Леонов.

      Нагадаємо, Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Але 5 грудня Янукович не став виступати. За словами його адвоката, все це через серйозну травму, отриману Януковичем у листопаді. Українського президента-утікача Віктора Януковича можуть відправити на лікування до Ізраїлю.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Євромайдан Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сьогодні , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 83
      Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      сьогодні , 13:02 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 143
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      сьогодні , 12:01 Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      Злой Одессит 4184
      Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      сьогодні , 11:30 Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      Дід Панас 107
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Перегони між Lamborghini і винищувачем Міг-29: Відео
       14 серпня , 11:15
      Як гравці Вест Хема покарали Ярмоленка за промах у матчі з Челсі
       24 вересня , 16:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук