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      Якщо Янукович поїде до Ізраїлю, Україна направить звернення про його екстрадицію, – Матіос

      69 Читать новость на русском
      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / 24 канал

      Якщо президент-утікач Віктор Янукович відпрвиться на лікування до Ізраїлю, то Україна направить туди звернення про його видачу.

      Відповідну заяву зробив заступник генпрокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі радіо "НВ".

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      Я дуже смутно вірю в будь-яке переміщення за межі резервації, де перебуває екс-президент України... Якщо станеться такий факт, то ми будемо зобов'язані звернутися до Ізраїлю з проханням щодо екстрадиції,
      – сказав він.

      Раніше 24 канал повідомляв, що адвокат Януковича, Олександр Горошинський, заявив про серйозну травму четвертого президента України, через яку його, імовірно, вивезуть на лікування до Ізраїлю.

      Матіос пояснив, що є практика міжнародно-правового співробітництва між Генеральною прокуратурою України і Ізраїлем.

      "Янукович оголошений в розшук по системі Інтерполу, виставлена ​​відповідна картка, але Ізраїль не є учасником Інтерполу",  – додав він.

      Нагадаємо, Віктор Янукович так і не сказав останнє слово перед вироком. На відеозв'язок з судом, 19 листопада він не вийшов через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс. Документ, який це засвідчує адвокат президента-втікача Олександр Горошинський надав Оболонському суду. Так, суд дав Януковичу ще одну можливість виступити із останнім словом перед судом 5 грудня. Проте й цього разу він не з'явився перед суддями.

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Анатолій Матіос
      Джерело: 24 Канал
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