Объявили в розыск виновного в смертельном ДТП активиста Павлова: он сбежал из зала суда
Полиция объявила в розыск активиста общественной организации "Доста" Павла Павлова, совершившего смертельное ДТП. Его приговорили к 6 годам заключения, однако мужчина сбежал из зала суда.
Источник:МВД
Прошло 3 суток с момента, когда Павлов сбежал из зала суда. Правоохранители объявили мужчину в розыск.
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Как Павлову удалось сбежать
Это произошло во время заседания 9 марта, когда избирали меру пресечения Павлову. Судьи дали ему последнее слово, а после того ушли на совещание.
Павел Павлов воспользовался моментом и сбежал из здания Ужгородского горрайонного суда. Судья зачитывал приговор уже без Павлова.
Мужчину должны были посадить на 6 лет, а также на 3 года лишить его права управлять транспортом. Поскольку обвиняемый так и не вышел на связь, его объявили в розыск.
Профайл на розыск / Министерство внутренних дел
Что известно о ДТП с участием Павлова
- На объездной дороге Ужгорода в декабре 2017 года произошло ДТП.
- Водитель автомобиля Skoda сбил пешехода. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
- Такое же авто было у активиста общественной организации "Доста". Оно странным образом сгорело той же ночью во дворе отца Павлова.
- В феврале 2019 года после инцидента, Павлу Павлову объявили о подозрении совершения смертельного ДТП.
- 13 февраля 2021 года ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд отказался отпустить его на поруки.
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