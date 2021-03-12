Полиция объявила в розыск активиста общественной организации "Доста" Павла Павлова, совершившего смертельное ДТП. Его приговорили к 6 годам заключения, однако мужчина сбежал из зала суда.

Прошло 3 суток с момента, когда Павлов сбежал из зала суда. Правоохранители объявили мужчину в розыск.

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Как Павлову удалось сбежать

Это произошло во время заседания 9 марта, когда избирали меру пресечения Павлову. Судьи дали ему последнее слово, а после того ушли на совещание.

Павел Павлов воспользовался моментом и сбежал из здания Ужгородского горрайонного суда. Судья зачитывал приговор уже без Павлова.

Мужчину должны были посадить на 6 лет, а также на 3 года лишить его права управлять транспортом. Поскольку обвиняемый так и не вышел на связь, его объявили в розыск.

Профайл на розыск / Министерство внутренних дел

Что известно о ДТП с участием Павлова