Поліція оголосила в розшук активіста громадської організації "Доста" Павла Павлова, який скоїв смертельну ДТП. Його засудили до 6 років ув’язнення, проте чоловік втік із зали суду.

Минуло 3 доби з моменту, коли Павлов втік із зали суду. Правоохоронці оголосили чоловіка в розшук.

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Як Павлову вдалося втекти

Це сталося під час засідання 9 березня, коли обирали запобіжний захід Павлову. Судді дали йому останнє слово, а після того пішли на нараду.

Павло Павлов скористався моментом та втік із будівлі Ужгородського міськрайонного суду. Суддя зачитував вирок вже без Павлова.

Чоловіка мали ув'язнити на 6 років, а також на 3 роки позбавити його права керувати транспортом. Оскільки обвинувачений так і не вийшов на зв'язок, його оголосили у розшук.



Профайл на розшук / Міністерство внутрішніх справ

Що відомо про ДТП за участю Павлова