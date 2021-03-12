Оголосили в розшук винного у смертельній ДТП активіста Павлова: він втік із зали суду
Поліція оголосила в розшук активіста громадської організації "Доста" Павла Павлова, який скоїв смертельну ДТП. Його засудили до 6 років ув’язнення, проте чоловік втік із зали суду.
Джерело:МВС
Минуло 3 доби з моменту, коли Павлов втік із зали суду. Правоохоронці оголосили чоловіка в розшук.
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Як Павлову вдалося втекти
Це сталося під час засідання 9 березня, коли обирали запобіжний захід Павлову. Судді дали йому останнє слово, а після того пішли на нараду.
Павло Павлов скористався моментом та втік із будівлі Ужгородського міськрайонного суду. Суддя зачитував вирок вже без Павлова.
Чоловіка мали ув'язнити на 6 років, а також на 3 роки позбавити його права керувати транспортом. Оскільки обвинувачений так і не вийшов на зв'язок, його оголосили у розшук.
Профайл на розшук / Міністерство внутрішніх справ
Що відомо про ДТП за участю Павлова
- На об'їзній дорозі Ужгорода у грудні 2017 року сталася ДТП.
- Водій автомобіля Skoda збив пішохода. Чоловік отримав травми несумісні з життям.
- Таке саме авто було у активіста громадської організації "Доста". Воно дивним чином згоріло тієї ж ночі у дворі батька Павлова.
- У лютому 2019 року після інциденту Павлу Павлову оголосили про підозру скоєння смертельної ДТП.
- 13 лютого 2021 року йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд відмовився відпустити його на поруки.
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