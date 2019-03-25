Огнестрельное оружие в Украине должно быть легализировано, – Гриценко

Все оружие в Украине должно находиться на государственном учете и быть легализовано.

Об этом шла речь во время подписания Меморандума о легализации огнестрельного оружия между главой Украинской ассоциации владельцев оружия Григорием Учайкиным и кандидатом в президенты Анатолием Гриценко

"Все оружие будет на государственном учете, оно будет легализована. Я беру обязательства на посту президента безотлагательно создать рабочую группу, в состав которой войдут и представители Всеукраинской ассоциации владельцев оружия, и других общественных организаций, чтобы быстро подготовить законопроект, который будет внесен президентом", – сказал Анатолий Гриценко.

Меморандум предусматривает, в частности, определение приоритетным среди первоочередных президентских инициатив рассмотрение в Верховной Раде Украины законопроекта "Об оружии" и обязательства способствовать законодательной и практической демонополизации и развитию прозрачного рынка гражданского оружия в Украине.

"Мы сделаем все, чтобы быстро урегулировать этот вопрос. Я беру обязательство обнародовать фамилии тех, кроме военных, спецназовцев, офицеров спецслужб, кто получил оружие как награду, приказы министров-силовиков. Этот Меморандум – не просто предвыборный документ, это важное обязательство на посту президента. Как офицер, военный, который держит слово по жизни, я обязуюсь это выполнить", – подчеркнул кандидат в президенты.