Вогнепальна зброя в Україні має бути легалізована, – Гриценко

Вся зброя в Україні повинна перебувати на державному обігу та бути легалізованою.

Про це йшлося під час підписання Меморандуму щодо легалізації вогнепальної зброї між головою Української асоціації власників зброї Григорієм Учайкіним та кандидатом в президенти Анатолієм Гриценком

"Вся зброя буде на державному обліку, вона буде легалізована. Я беру зобов’язання на посту президента невідкладно створити робочу групу, до складу якої увійдуть і представники Всеукраїнської асоціації власників зброї, і інших громадських організацій, щоб швидко підготувати законопроект, який буде внесений президентом", – казав Анатолій Гриценко.

Меморандум передбачає, зокрема, визначення пріоритетним серед першочергових президентських ініціатив розгляд у Верховній Раді України законопроекту "Про зброю" та зобов’язання сприяти законодавчій і практичній демонополізації та розвитку прозорого ринку цивільної зброї в Україні.

"Ми зробимо все, щоб швидко унормувати це питання. Я беру зобов’язання оприлюднити прізвища тих, крім військових, спецпризначенців, офіцерів спецслужб, хто отримав зброю через нагороди, накази міністрів-силовиків. Цей Меморандум – не просто передвиборчий документ, це важливе зобов’язання на посту президента. Як офіцер, військовий, який тримає слово по життю, я зобов’язуюсь це виконати", – підкреслив кандидат у президенти.