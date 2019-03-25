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      Вогнепальна зброя в Україні має бути легалізована, – Гриценко

      115 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Вся зброя в Україні повинна перебувати на державному обігу та бути легалізованою.

      Про це йшлося під час підписання Меморандуму щодо легалізації вогнепальної зброї між головою Української асоціації власників зброї Григорієм Учайкіним та кандидатом в президенти Анатолієм Гриценком

      "Вся зброя буде на державному обліку, вона буде легалізована. Я беру зобов’язання на посту президента невідкладно створити робочу групу, до складу якої увійдуть і представники Всеукраїнської асоціації власників зброї, і інших громадських організацій, щоб швидко підготувати законопроект, який буде внесений президентом", казав Анатолій Гриценко.

      Меморандум передбачає, зокрема, визначення пріоритетним серед першочергових президентських ініціатив розгляд у Верховній Раді України законопроекту "Про зброю" та зобов’язання сприяти законодавчій і практичній демонополізації та розвитку прозорого ринку цивільної зброї в Україні.

      "Ми зробимо все, щоб швидко унормувати це питання. Я беру зобов’язання оприлюднити прізвища тих, крім військових, спецпризначенців, офіцерів спецслужб, хто отримав зброю через нагороди, накази міністрів-силовиків. Цей Меморандум – не просто передвиборчий документ, це важливе зобов’язання на посту президента. Як офіцер, військовий, який тримає слово по життю, я зобов’язуюсь це виконати", підкреслив кандидат у президенти.

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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Зброя
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