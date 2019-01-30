Оговорку Кличко в Давосе первыми начали разгонять российские медиа, – СМИ

Именно российские медиа первыми начали распространять "новость" об оговорке мэра Киева, чемпиона мира по боксу Виталия Кличко во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К такому выводу пришли журналисты во время своего исследования, результаты которого опубликовал "Обозреватель".

Издание отмечает, что такие манипуляции относительно Виталия Кличко российские СМИ "с привлечением огромной армии пророссийских ботов в соцсетях" начали генерировать еще со времен Евромайдана.

Системный анализ интернет-пространства показывает, что 71,7% "приколов" о киевском мэре распространяют именно российские площадки. И только 28,3% – украинские. Причем наши медийщики не обижают мэра Киева, как это делают российские, а в основном только констатируют факты его оговорки. Например, если россияне пишут: "Кличко снова опозорился на весь мир", то украинцы: "Кличко оговорился",

– отметили журналисты.

Они выразили уверенность, что такая статистика невольно наводит на вывод о целенаправленной работе российской пропагандистской машины, направленной на формирование образа "глупого спортсмена".

"Так, последняя оговорка мэра Киева в Давосе, которую разгоняли в интернете, изначально исходила именно от известного пропагандистского российского ресурса РТ на русском. Российские СМИ выхватили одно слово в выступлении Виталия Кличко", – утверждает издание.

В то же время журналисты отмечают, что в целом речь Кличко в Давосе была "довольно неплохой".

"Мэр Киева уверенно выступал на английском языке, говоря о важных для Украины и мира вещах. Нет, конечно, Кличко – далеко не Цицерон, действительно довольно часто оговаривается, иногда сбивается. Но это никак не позволяет называть его "идиотом", в чем нас пытаются убедить российские медиа", – отмечают в издании.