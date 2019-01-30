Обмовку Кличка в Давосі першими почали розганяти російські медіа, – ЗМІ

Саме російські медіа першими почали поширювати "новину" про обмовку мера Києва, чемпіона світу з боксу Віталія Кличка під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

До такого висновку дійшли журналісти під час свого дослідження, результати якого опублікував "Обозреватель".

Видання зазначає, що такі маніпуляції щодо Віталія Кличка російські ЗМІ "із залученням величезної армії проросійських ботів в соцмережах" почали генерувати ще з часів Євромайдану.

Системний аналіз інтернет-простору показує, що 71,7% «приколів» про київського мера поширюють саме російські майданчики. І лише 28,3% – українські. Причому наші медійники не ображають мера Києва, як це роблять російські, а в основному тільки констатують факти його обмовки. Наприклад, якщо росіяни пишуть: "Кличко знову зганьбився на весь світ", то українці: "Кличко обмовився",

– наголосили журналісти.

Вони висловили впевненість, що така статистика мимоволі наштовхує на висновок про цілеспрямовану роботу російської пропагандистської машини, спрямованої на формування образу "дурного спортсмена".

"Так, остання обмовка мера Києва в Давосі, яку розганяли в інтернеті, спочатку виходила саме від відомого пропагандистського російського ресурсу «РТ російською . Російські ЗМІ вихопили одне слово у виступі Віталія Кличка", – стверджує видання.

У той же час журналісти наголошують, що загалом промова Кличка в Давосі була "доволі непоганою".

"Мер Києва впевнено виступав англійською мовою, говорячи про важливі для України і світу речі. Ні, звичайно, Кличко – далеко не Цицерон, дійсно досить часто обмовляється, іноді збивається. Але це ніяк не дозволяє називати його «ідіотом», у чому нас намагаються переконати російські медіа", – зазначають у виданні.