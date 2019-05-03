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      Ограбили дом нардепа Павла Пинзеника под Киевом: политика с женой связали

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      Дом нардепа Павла Пинзеника ограбили, угрожая оружием
      Дом нардепа Павла Пинзеника ограбили, угрожая оружием / 24 канал

      Неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. 3 мая в дом политика ворвались 4 человека в одежде черного и хаки цветов и балаклавах. Один из злоумышленников разговаривал на грузинском языке.

      Злоумышленники связали Пинзеника вместе с супругой на втором этаже дома нардепа, сообщает 24 канал в своем Telegram. При этом спикер полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии 24 каналу не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что ограбили дом именно Пинзеника.

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      После этого нападавшие заставили политика открыть сейф, угрожая пистолетом. Из сейфа злоумышленники похитили 40 тысяч долларов, 20 тысяч евро, другое имущество, телефоны.

      Пинзеник уже написал заявление в полицию. Там открыли дело по факту разбойного нападения и начали поиски злоумышленников. Сейчас на месте преступления работают следователи, оперативники, криминалисты и кинологи.

      Павло Пинзеник пограбування розбій напад нардеп поліція

      В сети также появились фото дома, где произошло преступление. Снимки опубликовал "Обозреватель".
       

      пограбування будинок нардеп Пинзеник Глеваха
      Ограбленный дом под Киевом

      пограбування розбійний напад нардеп будинок Пинзеник
      Фото с места преступления в Глевахе, где напали на дом нардепа

      Что известно о Павле Пинзенике?Народный депутат Украины от партии "Народный фронт", первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам регламента и организации работы Рады. Пинзеник является одним из тех, кто просил Конституционный суд отменить уголовную статью о незаконном обогащении, которая все же была отменена. В 2018 году нардеп попал в скандал из-за того, когда его авто зацепило участника акции протеста.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Полиция Расследования Верховная Рада Народный фронт Ограбления
      Источник: 24 канал
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