Ограбили дом нардепа Павла Пинзеника под Киевом: политика с женой связали

Неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. 3 мая в дом политика ворвались 4 человека в одежде черного и хаки цветов и балаклавах. Один из злоумышленников разговаривал на грузинском языке.

Злоумышленники связали Пинзеника вместе с супругой на втором этаже дома нардепа, сообщает 24 канал в своем Telegram. При этом спикер полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии 24 каналу не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что ограбили дом именно Пинзеника.

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После этого нападавшие заставили политика открыть сейф, угрожая пистолетом. Из сейфа злоумышленники похитили 40 тысяч долларов, 20 тысяч евро, другое имущество, телефоны.

Пинзеник уже написал заявление в полицию. Там открыли дело по факту разбойного нападения и начали поиски злоумышленников. Сейчас на месте преступления работают следователи, оперативники, криминалисты и кинологи.

В сети также появились фото дома, где произошло преступление. Снимки опубликовал "Обозреватель".





Ограбленный дом под Киевом



Фото с места преступления в Глевахе, где напали на дом нардепа

Что известно о Павле Пинзенике?Народный депутат Украины от партии "Народный фронт", первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам регламента и организации работы Рады. Пинзеник является одним из тех, кто просил Конституционный суд отменить уголовную статью о незаконном обогащении, которая все же была отменена. В 2018 году нардеп попал в скандал из-за того, когда его авто зацепило участника акции протеста.