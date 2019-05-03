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      Пограбували будинок нардепа Павла Пинзеника під Києвом: політика з дружиною зв’язали

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      Будинок нардепа Павла Пинзеника пограбували, погрожуючи зброєю
      Будинок нардепа Павла Пинзеника пограбували, погрожуючи зброєю / 24 канал

      Невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника у Глевасі під Києвом. 3 травня у будинок політика увірвалися 4 людей в одязі чорного та хакі кольорів і балаклавах. Один зі зловмисників розмовляв грузинською мовою.

      Зловмисники зв’язали Пинзеника разом з дружиною на другому поверсі будинку нардепа, повідомляє 24 канал у своєму Telegram. При цьому речник поліції Київщини Микола Жукович у коментарі 24 каналу не підтвердив, але й не спростував інформацію про те, що пограбували будинок саме Пинзеника.

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      Після цього нападники змусили політика відчинити сейф, погрожуючи пістолетом. З сейфа зловмисники викрали 40 тисяч доларів, 20 тисяч євро, інше майно, телефони.

      Пинзеник вже написав заяву в поліцію. Там відкрили справу за фактом розбійного нападу та почали розшуки зловмисників. Зараз на місці злочину працюють слідчі, оперативники, криміналісти та кінологи.

      Павло Пинзеник пограбування розбій напад нардеп поліція

      У мережі також з'явилися фото будинку, де стався злочин. Знімки опублікував "Обозреватель".

      пограбування будинок нардеп Пинзеник Глеваха
      Пограбований будинок під Києвом

      пограбування розбійний напад нардеп будинок Пинзеник
      Фото з місця злочину у Глевасі, де напали на будинок нардепа

      Що відомо про Павла Пинзеника? Народний депутат України від партії "Народний фронт", перший заступник голови парламентського Комітету з питань регламенту та організації роботи Ради. Пинзеник є одним з тих, хто просив Конституційний суд скасувати кримінальну статтю про незаконне збагачення, яке врешті таки була скасована. У 2018 році нардеп потрапив у скандал через те, коли його авто зачепило учасника акції протесту.

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      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Пограбування Народний фронт Верховна Рада Розслідування Поліція
      Джерело: 24 канал
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