Ограбление века: в Чили злоумышленники похитили из аэропорта 15 миллионов долларов

Группа вооруженных людей напала на бронированный автомобиль в аэропорту Сантьяго. Злоумышленники украли примерно 15 миллионов долларов. Преступление уже нарекли "ограблением века".

Похищение такой крупной суммы денег стало одним из крупнейших подобных преступлений в истории страны. Об этом сообщает Rappler.

Читайте также Мужчина пытался провезти в Украину колоссальную сумму валюты, спрятав в герметичные пакеты

От семи до десяти человек проникли в терминал на двух автомобилях компании по доставке товаров. Потом напали на бронированный автомобиль с валютой. Транспорт вез деньги, которые только что доставили на территорию страны на одном из самолетов. Злоумышленники пригрозили охранникам оружием, а затем скрылись с деньгами.

Чилийские правоохранители считают, что грабители заранее знали о запланированной доставке денег.

По подсчетам полицейских, злоумышленники украли 14 миллионов долларов и 1 миллион евро. Кроме того, в результате инцидента пострадали двое охранников.

Что известно о подобных инцидентах в Сантьяго