Ограбление века: в Чили злоумышленники похитили из аэропорта 15 миллионов долларов
Группа вооруженных людей напала на бронированный автомобиль в аэропорту Сантьяго. Злоумышленники украли примерно 15 миллионов долларов. Преступление уже нарекли "ограблением века".
Похищение такой крупной суммы денег стало одним из крупнейших подобных преступлений в истории страны. Об этом сообщает Rappler.
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От семи до десяти человек проникли в терминал на двух автомобилях компании по доставке товаров. Потом напали на бронированный автомобиль с валютой. Транспорт вез деньги, которые только что доставили на территорию страны на одном из самолетов. Злоумышленники пригрозили охранникам оружием, а затем скрылись с деньгами.
Чилийские правоохранители считают, что грабители заранее знали о запланированной доставке денег.
По подсчетам полицейских, злоумышленники украли 14 миллионов долларов и 1 миллион евро. Кроме того, в результате инцидента пострадали двое охранников.
Что известно о подобных инцидентах в Сантьяго
- Это уже второе ограбление в аэропорту Сантьяго за последние несколько лет. В 2014 году вооруженные злоумышленники похитил из фургона примерно 10 миллионов долларов.
- В 2017 году еще другие грабители похитили из офиса транспортной компании возле Сантьяго 19 миллионов долларов.