Пограбування століття: у Чилі зловмисники викрали з аеропорту 15 мільйонів доларів

Група озброєних людей напала на броньований автомобіль в аеропорту Сантьяго. Зловмисники вкрали приблизно 15 мільйонів доларів. Злочин вже нарекли "пограбуванням століття".

Викрадення такої великої суми грошей стало одним із найбільших схожих злочинів в історії країни. Про це повідомляє Rappler.

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Від семи до десяти людей проникли в термінал на двох автомобілях компанії з доставки товарів. Потім напали на броньований автомобіль з валютою. Транспорт віз гроші, які щойно доставили на територію країни на одному з літаків. Зловмисники пригрозили охоронцям зброєю, а тоді зникли з грошима.

Чилійські правоохоронці вважають, що грабіжники наперед знали про заплановану доставку грошей.

За підрахунками поліцейських, зловмисники вкрали 14 мільйонів доларів та 1 мільйон євро. Крім того, у результаті інциденту постраждали двоє охоронців.

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