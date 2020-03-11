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      Пограбування століття: у Чилі зловмисники викрали з аеропорту 15 мільйонів доларів

      - Читать новость на русском
      У Чилі зловмисники викрали з аеропорту 15 мільйонів доларів / rappler.com

      Група озброєних людей напала на броньований автомобіль в аеропорту Сантьяго. Зловмисники вкрали приблизно 15 мільйонів доларів. Злочин вже нарекли "пограбуванням століття".

      Викрадення такої великої суми грошей стало одним із найбільших схожих злочинів в історії країни. Про це повідомляє Rappler.

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      Від семи до десяти людей проникли в термінал на двох автомобілях компанії з доставки товарів. Потім напали на броньований автомобіль з валютою. Транспорт віз гроші, які щойно доставили на територію країни на одному з літаків. Зловмисники пригрозили охоронцям зброєю, а тоді зникли з грошима.

      Чилійські правоохоронці вважають, що грабіжники наперед знали про заплановану доставку грошей.

      За підрахунками поліцейських, зловмисники вкрали 14 мільйонів доларів та 1 мільйон євро. Крім того, у результаті інциденту постраждали двоє охоронців.

      Що відомо про схожі інциденти у Сантьяго

      • Це вже друге пограбування в аеропорту Сантьяго за останні кілька років. У 2014 році озброєні зловмисники викрала з фургона приблизно близько 10 мільйонів доларів.
      • У 2017 році ще інші грабіжники викрали з офісу транспортної компанії поблизу Сантьяго 19 мільйонів доларів.
      Росія та Саудівська Аравія ділять ринок нафти: масштабні наслідки для всього світу
      10 березня
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гроші Кримінальні новини авіація Чилі
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