Ограбление Вышинского: в полиции рассказали, что исчезло из квартиры главы "РИА Новости"

Из квартиры арестованного главного редактора информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

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Правоохранитель подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье, 3 июня, поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру.

Пропали документы и ценные вещи,

– сказал Тракало.

По этому инцеденту открыто производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, объединённая с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Преступникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Напомним, ранее адвокат Андрей Доманский рассказал, что в Киеве была ограблена квартира руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.