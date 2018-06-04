Пограбування Вишинського: у поліції розповіли, що зникло з квартири глави "РИА Новости"

Із квартири заарештованого головного редактора інформаційної агенції "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи й інші цінні речі.

Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Українська правда".

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Правоохоронець підтвердив, що до чергової частини поліції близько 17-ї години в неділю, 3 червня, надійшло повідомлення про проникнення невідомих у квартиру.

Пропали документи і цінні речі,

– сказав Тракало.

За цим інцидентом відкрито провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Нагадаємо, раніше адвокат Андрій Доманський розповів, що у Києві було пограбовано квартиру керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.