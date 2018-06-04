12:18
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Пограбування Вишинського: у поліції розповіли, що зникло з квартири глави "РИА Новости"

2926 Читать новость на русском
Із квартири Вишинського вкрали документи та цінні речі
Із квартири Вишинського вкрали документи та цінні речі / Фото з відкритих джерел

Із квартири заарештованого головного редактора інформаційної агенції "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського вкрали документи й інші цінні речі.

Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Українська правда".

Читайте також: Пограбування квартири Вишинського: коментар адвоката та дружини

Правоохоронець підтвердив, що до чергової частини поліції близько 17-ї години в неділю, 3 червня, надійшло повідомлення про проникнення невідомих у квартиру.

Пропали документи і цінні речі,
– сказав Тракало.

За цим інцидентом відкрито провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці розслідують цей інцидент.

Нагадаємо, раніше адвокат Андрій Доманський розповів, що у Києві було пограбовано квартиру керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. 

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Кирило Вишинський Пограбування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук