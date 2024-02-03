Об этом сообщает Сумская ОВА 3 февраля. Речь о дорогах у границы, где ранее российская ДРГ убила гражданских. Решение приняли для того, чтобы обезопасить гражданское население.
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"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области", – сообщили в ОВА.
Отныне запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:
- Рыжевка – Будки;
- Будки – Искрисковщина;
- Безсаловка – Искрисковщина;
- Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;
- Павловка – Катериновка – Ободы;
- Ободы – Степное – Первое Мая;
- Степное – Первое мая – Константиновка;
- Кондратовка – Андреевка;
- Андреевка – Алексеевка;
- Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;
- Мирополье – Миропольское;
- Миропольское – Проходы – Турья;
- Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;
- Турья – Степок;
- Угроиды – Степок;
- Михайловское – Степок;
- Покровское – Степок;
- Покровка – Михайловка;
- Покровка – Поповка – Высокое;
- Покровка – Краснополье;
- Рясное – Майское – Мезеновка;
- Порозок – Поповка;
- Александровка – Пономаренки.
Что этому предшествовало
27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла авто двух гражданских из Хотинской общины Сумской области. 54-летний мужчина, который был за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.