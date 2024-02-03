Об этом сообщает Сумская ОВА 3 февраля. Речь о дорогах у границы, где ранее российская ДРГ убила гражданских. Решение приняли для того, чтобы обезопасить гражданское население.

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"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировки "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области", – сообщили в ОВА.

Отныне запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

  • Рыжевка – Будки;
  • Будки – Искрисковщина;
  • Безсаловка – Искрисковщина;
  • Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;
  • Павловка – Катериновка – Ободы;
  • Ободы – Степное – Первое Мая;
  • Степное – Первое мая – Константиновка;
  • Кондратовка – Андреевка;
  • Андреевка – Алексеевка;
  • Беловоды – Водолаги – Новониколаевка;
  • Мирополье – Миропольское;
  • Миропольское – Проходы – Турья;
  • Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;
  • Турья – Степок;
  • Угроиды – Степок;
  • Михайловское – Степок;
  • Покровское – Степок;
  • Покровка – Михайловка;
  • Покровка – Поповка – Высокое;
  • Покровка – Краснополье;
  • Рясное – Майское – Мезеновка;
  • Порозок – Поповка;
  • Александровка – Пономаренки.

Что этому предшествовало

27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла авто двух гражданских из Хотинской общины Сумской области. 54-летний мужчина, который был за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.