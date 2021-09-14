Указанный эксперимент ранее также ввели в ряде других европейских городов. Какие результаты это принесло и стоит ли Украине воспользоваться примером и ввести ограничения скорости движения на дорогах – 24 канал спросил у экспертов.

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Почему превышение скорости – серьезная проблема

Превышение скорости движения на дорогах – одна из самых распространенных причин ДТП. Так, с 1 января по 31 августа 2021 года в Украине случилось 120 209 аварий, в которых погибло 1914 человек, а травмировалось 19 309.

49 690 ДТП произошло из-за нарушения правил маневрирования, а вот 28 155 – из-за превышения скорости. В этих авариях погибли 957 человек, а 7640 человек травмировались.

Константин Усов, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, в своем блоге на "Украинской правде" писал об исследовании англичан. Они обнаружили, что движение не более 20 миль в час (около 32 километров в час) сохраняет 4 жизни в год.

К такому ограничению прибегли в ряде европейских городов. В частности оно действует на центральных улицах и возле самых людных станций метро:

Власти Брюсселя (Бельгия) ввели этот эксперимент в одном районе. В результате количество несчастных случаев на дорогах уменьшилось там на 40%.

(Бельгия) ввели этот эксперимент в одном районе. В результате количество несчастных случаев на дорогах уменьшилось там на 40%. В Берлине (Германия) власти пошли на это, чтобы предупредить транспортный коллапс, снизить загазованность воздуха и уровень шума. Наконец зафиксировали уменьшение вредных выбросов на 30%.

(Германия) власти пошли на это, чтобы предупредить транспортный коллапс, снизить загазованность воздуха и уровень шума. Наконец зафиксировали уменьшение вредных выбросов на 30%. В Осло (Норвегия) ограничения скорости до 30 километров в час начали вводить в 2015 году, и уже в 2019-м, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП в Осло уменьшилось до одного случая.

(Норвегия) ограничения скорости до 30 километров в час начали вводить в 2015 году, и уже в 2019-м, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП в Осло уменьшилось до одного случая. В Гданьске (Польша) зафиксировали уменьшение количества погибших в ДТП в 2,5 раза после введения режима 30 километров в час.



По мнению экспертов, ограничения необходимо вводить постепенно / Фото Pixabay

Почти везде ограничения вводились постепенно или экспериментально, и никто не получил неудачного кейса. Водители не сразу восприняли новые правила, и в начале было много нареканий. Привыкали тяжело и медленно. Но потом обнаружили, что заметной экономии времени более быстрая езда в городе не дает – время поездки сокращается лишь на 7 секунд на километр. Важнее скорости – непрерывность транспортного потока и "умное" переключение светофоров,

– отметил Усов.

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Нужно ли Украине ограничивать скорость на дорогах

Урбанисты в мире утверждают, что 30 километров в час – наиболее приемлемая и безопасная скорость, при которой минимальная вероятность пострадать во время аварии.

Председатель организации U-Cycle Богдан Лепявко, говорит, что все города мира понемногу двигаются в сторону уменьшения скорости движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, указанный фактор является первопричиной ДТП с тяжелыми и летальными исходами. В Украине данные полиции это также подтверждают.

Это действительно самый действенный способ уменьшения смертности и травматизма. Украине, безусловно, нужно перенимать такой опыт. Нынешние 50 (а по факту 69, потому что имеем +19 "нештрафованных") на многих улицах являются откровенно избыточными и лишними. Средняя скорость движения авто по Киеву менее 30 километров в час, а отдельные "скоростные" участки приводят лишь к накоплению трафика, при этом значительно повышая опасность,

– отметил Лепявко.

Вероятность выживания пешеходов в случае ДТП с транспортным средством, которое едет со скоростью 30 километров в час, составляет 90% / Фото Pixabay

Он добавил, что двигаться в таком направлении обязательно надо. Но стоит помнить, что в основном это происходит постепенно – в том же Париже на многих улицах такое ограничение существовало и раньше.

По словам эксперта, стоит определять районы с пониженной скоростью движения и постепенно распространять эту практику на большую часть города. Параллельно необходимо вводить меры для соблюдения этих норм, а при необходимости и обустраивать физические средства для предотвращения нарушений.

Александр Кудрявцев, управляющий АБ "Александра Кудрявцева", говорит, что по данным ВОЗ, вероятность выживания пешеходов в случае ДТП с транспортным средством, которое движется со скоростью 30 километров в час, составляет 90%, а со скоростью 50 километров в час – 10%. Поэтому эксперт считает, что Украине также стоит перенять этот опыт, но следует делать это постепенно.

В частности, снижение скорости до 30 километров в час сначала следует ввести для ограниченного числа улиц и начать эксперимент со столицы, где в центре города плотный пешеходный трафик и высокий уровень движения самокатов, велосипедов и тому подобное. И в дальнейшем распространять этот опыт на другие улицы. При этом под ограничения не должны попасть проспекты, магистрали, кольцевая дорога и другие большие улицы,

– подчеркнул Кудрявцев.

Он уточнил, что преимуществом такого решения может стать уменьшение количества ДТП с человеческими жертвами. В то же время внедряя такие ограничения, следует избегать обратного эффекта. Ведь при такой низкой скорости водитель может постоянно следить за спидометром, чтобы не превысить допустимый порог, а не за ситуацией на дороге.

Эксперты уверены, что ограничение скорости в Украине позволит уберечь жизнь / Фото Pixabay

Кроме того, по словам эксперта, такое нововведение может ударить по карману водителей, поскольку "чтобы поддерживать скорость 30 километров в час, нужно постоянно ездить на второй или третьей передаче, а при такой езде расход топлива больше".