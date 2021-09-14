Вказаний експеримент раніше також запровадили у низці інших європейських міст. Які результати це принесло та чи варто Україні скористатися прикладом і ввести обмеження швидкості руху на дорогах – 24 канал поцікався в експертів.

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Чому перевищення швидкості – серйозна проблема

Перевищення швидкості руху на дорогах – одна із найпоширеніших причин ДТП. Так, з 1 січня по 31 серпня 2021 року в Україні трапилося 120 209 аварій, у яких загинуло 1914 людей, а травмувалося 19 309.

49 690 ДТП сталося через порушення правил маневрування, а от 28 155 – через перевищення швидкості. У цих аваріях загинули 957 осіб, а 7640 людей травмувалися.

Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації, у своєму блозі на "Українській правді" писав про дослідження англійців. Вони встановили, що рух не більш ніж 20 миль на годину (близько 32 кілометрів на годину) зберігає 4 життя на рік.

До такого обмеження вдалися в низці європейських міст. Зокрема воно діє на центральних вулицях та біля найбільш людних станцій метро:

Влада Брюсселя (Бельгія) запровадила цей експеримент в одному районі. В результаті кількість нещасних випадків на дорогах зменшилася там на 40%.

(Бельгія) запровадила цей експеримент в одному районі. В результаті кількість нещасних випадків на дорогах зменшилася там на 40%. У Берліні (Німеччина) влада пішла на це, щоб попередити транспортний колапс, знизити загазованість повітря та рівень шуму. Врешті зафіксували зменшення шкідливих викидів на 30%.

(Німеччина) влада пішла на це, щоб попередити транспортний колапс, знизити загазованість повітря та рівень шуму. Врешті зафіксували зменшення шкідливих викидів на 30%. У Осло (Норвегія) обмеження швидкості до 30 кілометрів на годину почали запроваджувати у 2015 році, і вже у 2019-му, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП в Осло зменшилася до одного випадку.

(Норвегія) обмеження швидкості до 30 кілометрів на годину почали запроваджувати у 2015 році, і вже у 2019-му, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП в Осло зменшилася до одного випадку. У Гданську (Польща) зафіксували зменшення кількості загиблих у ДТП у 2,5 раза після введення режиму 30 кілометрів на годину.

На думку експертів, обмеження необхідно вводити поступово / Фото Pixabay

Майже скрізь обмеження вводилися поступово або експериментально, і ніхто не отримав невдалого кейса. Водії не відразу сприйняли нові правила, і на початку було багато нарікань. Звикали важко і повільно. Але потім виявили, що помітної економії часу більш швидка їзда в місті не дає – час подорожі скорочується лише на 7 секунд на кілометр. Важливіше за швидкість – безперервність транспортного потоку і "розумне" перемикання світлофорів,

– зазначив Усов.

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Чи потрібно Україні обмежувати швидкість на дорогах

Урбаністи у світі стверджують, що 30 кілометрів на годину – найбільш прийнятна і безпечна швидкість, при якій мінімальна ймовірність постраждати під час аварії.

Голова організації U-Cycle Богдан Лепявко, каже, що всі міста світу потроху рухаються у бік зменшення швидкості руху. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вказаний фактор є першопричиною ДТП з важкими та летальними наслідками. В Україні дані поліції це також підтверджують.

Це справді найдієвіший спосіб зменшення смертності та травматизму. Україні, безумовно, потрібно переймати такий досвід. Нинішні 50 (а по факту 69, бо маємо +19 "нештрафованих") на багатьох вулицях є відверто надлишковими й зайвими. Середня швидкість руху авто по Києву менш як 30 кілометрів на годину, а окремі "швидкісні" ділянки призводять лише до накопичення трафіку, при цьому значно підвищуючи небезпеку,

– зазначив Лепявко.

Ймовірність виживання пішоходів у разі ДТП з транспортним засобом, що їде зі швидкістю 30 кілометрів на годину, становить 90% / Фото Pixabay

Він додав, що рухатися в такому напрямку обов'язково треба. Але варто пам'ятати, що здебільшого це відбувається поступово – у тому ж Парижі на багатьох вулицях таке обмеження існувало й раніше.

За словами експерта, варто визначати райони зі зниженою швидкістю руху і поступово поширювати цю практику на більшу частину міста. Паралельно необхідно запроваджувати заходи для дотримання цих норм, а за потреби й облаштовувати фізичні засоби для унеможливлення порушень.

Олександр Кудрявцев, керуючий АБ "Олександра Кудрявцева", каже, що за даними ВООЗ, ймовірність виживання пішоходів у разі ДТП з транспортним засобом, що рухається зі швидкістю 30 кілометрів на годину, становить 90%, а зі швидкістю 50 кілометрів на годину – 10%. Тому експерт вважає, що Україні також варто перейняти цей досвід, але слід робити це поступово.

Зокрема, зниження швидкості до 30 кілометрів на годину спочатку слід запровадити для обмеженого числа вулиць і розпочати експеримент зі столиці, де в центрі міста щільний пішохідний трафік і високий рівень руху самокатів, велосипедів тощо. І надалі розповсюджувати цей досвід на інші вулиці. При цьому під обмеження не мають потрапити проспекти, магістралі, кільцева дорога та інші великі вулиці,

– наголосив Кудрявцев.

Він уточнив, що перевагою такого рішення може стати зменшення кількості ДТП з людськими жертвами. Водночас впроваджуючи такі обмеження, слід уникати зворотного ефекту. Адже за такої низької швидкості водій може постійно стежити за спідометром, щоб не перевищити допустимий поріг, а не за ситуацією на дорозі.

Експерти впевнені, що обмеження швидкості в Україні дозволить вберегти життя / Фото Pixabay

Крім того, за словами експерта, таке нововведення може вдарити по кишені водіїв, оскільки "щоб підтримувати швидкість 30 кілометрів на годину, потрібно постійно їздити на другій чи третій передачі, а при такій їзді витрати пального більші".