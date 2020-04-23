Ограничения на передвижение из-за коронавируса признали неконституционными в Боснии

В Боснии из-за коронавируса ввели карантин, который предусматривает ограничение передвижения на улице. Конституционный суд страны признал это решение неконституционным.

Суд считает, что ограничение передвижения молодежи в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет нарушает права человека, сообщает N1.

Тем временем в Украине Закрытие границ из-за коронавируса обжаловали в суде

Накануне карантин обжаловали в суде несколько человек. Они отмечали, что такие меры – грубое нарушение прав человека.

Суд обязал правительство Боснии и Герцеговины и Главное управление гражданской защиты принять меры согласно своего решения в течение 5 дней после его получения.

В то же время новые меры должны быть направлены на снижение прямых социальных контактов.

Реакция власти

Начальник Управления гражданской защиты Фахрудин Солак уже отреагировал на решение суда. Он заявил, что орган будет уважать постановление суда, решения которого являются окончательными и обязательными.

По состоянию на 23 апреля в Боснии зарегистрировано 1368 случаев заболевания коронавирусом и 53 случая смерти. Ограничительные меры страна ввела в марте.



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