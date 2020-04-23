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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Обмеження на пересування через коронавірус визнали неконституційним у Боснії

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      У Боснії визнали неконституційним обмеження на пересування / Getty Images

      У Боснії через коронавірус ввели карантин, який передбачає обмеження пересування на вулиці. Конституційний суд країни визнав це рішення неконституційним.

      Суд вважає, що обмеження пересування молоді у віці до 18 років і осіб старших за 65 років порушує права людини, повідомляє N1.

      Тим часом в Україні Закриття кордонів через коронавірус оскаржили у суді

      Напередодні карантин оскаржили у суді кілька осіб. Вони наголошували, що такі заходи – грубе порушення прав людини.

      Суд зобов'язав уряд Боснії і Герцеговини і Головне управління цивільного захисту вжити заходи відповідно до свого рішення протягом 5 днів після його отримання.

      Водночас нові заходи мають бути спрямовані на зниження прямих соціальних контактів.

      Реакція влади

      Начальник Управління цивільного захисту Фахрудін Солак уже відреагував на рішення суду. Він заявив, що орган буде поважати постанову суду, рішення якого є остаточними і обов'язковими.

      Станом на 23 квітня у Боснії зареєстровано 1368 випадків захворювання на коронавірус і 53 випадки смерті. Обмежувальні заходи країна ввела у берені.


      Чому важливо залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Законодавство Коронавірус COVID-19 Боснія і Герцеговина Новини політики
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