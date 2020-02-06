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      Ограничение продажи земли в одни руки: каковы последствия для фермеров и агрохолдингов

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      Законопроект о рынке земли / agricolturanews.it

      В новом законопроекте о рынке земли будет действовать ограничение на землю в одни руки – до 10 тысяч гектаров. В предыдущем – 200 тысяч гектаров.

      В Украине много сельскохозяйственной земли, поэтому есть как крупные и средние агрохолдинги, которые оперируют на больших площадях, так и мелкие – фермеры. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      Интересно: Кто не сможет купить землю в Украине: детали законопроекта №2178-10

      Он рассказал, что этим ограничением фактически забирают весь сегмент средних и крупных компаний, у которых земли больше, чем 10 тысяч гектаров. Простому человеку кажется, что это очень много, но не для бизнеса.

      Мы этим ограничением существенно ухудшаем условия для функционирования компаний и доступа к кредитным ресурсам. Мы побуждаем их снова идти через схемы. Они же пойдут и мы все это понимаем, но будут оформляться через "дядю Васю". Тогда зачем это делать,
      – заявил Сергей Фурса.

      Инвестиционный банкир пояснил, что единственная причина таких действий – популизм. Даже, если бы у кого-то была возможность купить 200 тысяч гектаров, то это бы никоим образом не влияло на мелкого фермера. У него свой клочок земли и он не конкурирует с агрохолдингами.

      Ринок землі
      Рынок земли

      "То, что мы сейчас ограничили определенную часть, то не помогли этим фермерам. Мы лишили свою экономику определенных ресурсов и потенциала для роста", – подытожил Фурса.

      Какие основные правки внесли в законопроект о рынке земли

      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
      • Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.
      • Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств.
      • Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.


      В каких странах запрещено продавать земли сельскохозяйственного назначения / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Рынок земли Сельское хозяйство
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