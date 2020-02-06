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      Обмеження продажу землі в одні руки: які наслідки для фермерів та агрохолдингів

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      Законопроєкт про ринок землі / agricolturanews.it

      В новому законопроєкті про ринок землі діятиме обмеження на землю в одні руки – до 10 тисяч гектарів. У попередній – до 200 тисяч гектарів.

      В Україні багато сільськогосподарської землі, тому є як великі та середні агрохолдинги, які оперують на великих площах, так і маленькі – фермери. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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      Він розповів, що цим обмеженням фактично забирають весь сегмент середніх та великих компаній, в яких землі більше, аніж 10 тисяч гектарів. Простій людині здається, що це дуже багато, але не для бізнесу.

      Ми оцим обмеженням суттєво погіршуємо умови для функціонування компаній та доступу до кредитних ресурсів. Ми спонукаємо їх знову йти через схеми. Вони ж підуть й ми всі це розуміємо, але будуть оформлюватися через "дядю Васю". Тоді навіщо це робити,
      – заявив Сергій Фурса.

      Інвестиційний банкір пояснив, що єдина причина таких дій – популізм. Навіть, якби в когось була можливість купити 200 тисяч гектарів, то це б жодним чином не впливало на маленького фермера. В нього свій клаптик землі й він не конкурує з агрохолдингами.

      Ринок землі
      Ринок землі

      "Те, що ми зараз обмежили певну частину, то не допомогли цим фермерам. Ми позбавили свою економіку певних ресурсів та потенціалу для зростання", – підсумував Фурса.

      Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі

      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.
      • Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Ринок землі Новини України Сільське господарство
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