Об этом в эфире 24 Канала говорили с авиационным экспертом Богданом Долинце. По его словам, Starlink – на сегодняшний день самая современная и доступная технология. Ее преимущества – доступность, надежность покрытия и низкая стоимость пользования.

Можно ли заменить Starlink?

Как подчеркнул Долинце, альтернативы существуют, но имеют существенные недостатки. Фактически у Starlink нет конкурентов по целому ряду критериев.

Понятно, что альтернатив по эффективности, весу, размеру, надежности покрытия и скорости передачи данных при такой стоимости терминала и услуг фактически нет. Starlink здесь без конкуренции,

– отметил Долинце.

У Starlink уже около 10 тысяч спутников на орбите. Европейская альтернатива OneWeb имеет около 650. А сеть IRIS 2 пока находится лишь на стадии развития и масштабирования. Поэтому можно четко подчеркнуть, что полноценной альтернативы Starlink пока нет.

Есть и другие варианты связи. Можно двигаться в сторону mesh-сети, как это сделала Россия после ограничения доступа к Starlink. Украина может рассмотреть такой вариант. Но следует понимать, что здесь другие затраты. Это в целом сделает более дорогостоящими так называемые "мидл-страйки" на 100–200 километров,

– отметил Долинце.

Авиаэксперт объяснил, есть ли альтернатива Starlink: смотрите видео 24 Канала

Он добавил, что ограничение работы Starlink фактически никак не повлияет на дальнобойные удары по России. Соединенные Штаты не дают возможности нашему государству использовать эту связь для таких атак. Хотя отмена ограничений могла бы существенно улучшить возможности Сил обороны в нанесении ударов на большие расстояния.

Большинство ударных платформ используют альтернативные системы навигации. Также там применяются элементы машинного обучения и компьютерного зрения, предназначенные для работы в условиях полного отсутствия GPS,

– сказал Долинце.

Добавим, что недавно экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работа Starlink на скорости от 160 километров в час начинает восстанавливаться. Это позволит эффективно выполнять задачи на ударных беспилотниках и дронах-перехватчиках.

В администрации Трампа открещиваются от того, что они причастны к ограничению работы Starlink для украинских военных. Хотя СМИ сообщают, что такой приказ поступил именно из Белого дома.