Приказ Пентагону ограничить работу спутниковой системы для Украины поступил из Белого дома. Об этом сообщили два американских чиновника и представитель западной страны, осведомленные о ситуации, пишет Reuters.

Зачем администрация Трампа ограничила для Украины работу Starshield?

В то же время высокопоставленный чиновник США заявил, что сам президент Трамп никогда не обращался с просьбой ограничить Starshield для украинских военных

Между тем Белый дом не ответил на вопрос издания, могли ли с такой инициативой выступить другие представители американской администрации.

Ранее генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Поэтому решение о любых ограничениях скорости или использования принимают американские военные или президент.

В свою очередь, администрация Трампа отрицала причастность к ограничениям работы Starlink в Украине. 14 октября украинские чиновники обсудили эту проблему с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона. Там заявили, что не контролируют SpaceX.

Справка: Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур национальной безопасности, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink в качестве основы своей работы.

Напомним, на этой неделе терминалы для украинских военных перестали работать на скоростных движущихся объектах.

Ограничения затруднили нанесение ударов по российским войскам и логистическим объектам на оккупированных территориях, а также замедлили работу дронов-перехватчиков, сбивающих российские беспилотники типа "Шахед".

15 октября представитель Минобороны Украины отметил, что связь в движении восстановлена, однако скорость ограничена до примерно 160 километров в час.

Ограничения работы Starshield совпали по времени с давлением президента США Дональда Трампа на Киев.

Он требует прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку, якобы, именно из-за них растут цены на энергоносители.