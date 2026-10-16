Наказ до Пентагону обмежити роботу супутникової системи для України надійшов із Білого дому. Про це повідомили два американські чиновники та представник західної країни, обізнані із ситуацією, пише Reuters.

Навіощо Трамп обмежив для України Starlink?

Водночас високопосадовець США заявив, що сам президент Трамп ніколи не звертався з проханням обмежити Starshield для українських військовихю

Тим часом Білий дім не відповів на запитання видання, чи могли з такою ініціативою виступити інші представники американської адміністрації.

Раніше генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та контролюються ним. Тому рішення про будь-які обмеження швидкості або використання ухвалюють американські військові чи президент.

Своєю чергою адміністрація Трампа заперечила причетність до обмежень роботи Starlink в Україні. 14 жовтня українські посадовці обговорили проблему з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону. Там заявили, що не контролюють SpaceX.

Довідка: Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур національної безпеки, передусім Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як основу своєї роботи.

Нагадаємо, цього тижня термінали для українських військових припинили працювати на швидкісних рухомих об'єктах.

Обмеження ускладнили удари по російських військах і логістичних об'єктах на окупованих територіях, а також сповільнили роботу дронів-перехоплювачів, які збивають російські безпілотники типу "Шахед".

15 жовтня представник Міноборони України зазначив, що зв'язок у русі відновився, проте швидкість обмежена до близько 160 кілометрів на годину.

Обмеження роботи Starshield збіглися у часі з тиском президента США Дональда Трампа на Київ.

Він вимагає зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, бо, мовляв, саме через них ростуть ціни на енергоносії.