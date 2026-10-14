Про це 24 Каналу повідомили у Міноборони.

Що сказали у Міністерстві оборони?

Оборонне відомство України зазначило, що SpaceX продовжує зберігати обмеження 161 кілометр на годину.

Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчі. Проте, станом на зараз, фіксуємо, що на швидкості до 160 якість звʼязку покращилась,

– повідомили у Міністерстві оборони.

Відомство повідомило, що продовжує комунікацію з "партнерами" та компанією Ілона Маска, щоб домовитись про стабільні умови сервісу і недопущення раптових обмежень.

Зазначимо, що ввечері 14 жовтня ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що робота супутникового зв'язку Starlink на швидкості до 160 кілометрів за годину відновлюється. Він розповів, що завдяки цьому українські дрони та перехоплювачі зможуть знову виконувати свої завдання.

Нагадаємо, що вранці того дня оборонне відомство повідомляло, що за попередньою інформацією, ситуація може суттєво ускладнити низку військових процесів. Зокрема, йдеться про логістику, роботу безпілотних систем і виконання middle strike.

Зеленський звернувся до Ілона Маска із закликом відновити повноцінне функціонування Starlink в Україні. За його словами, рішення обмежити швидкість терміналів призведе до багатьох людських втрат. Він назвав дії власника Space X помилкою.