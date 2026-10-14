Про це заявив ексміністр оборони України Михайло Федоров.

Дрони знову полетять

За словами Федорова, наразі завданням залишається повне скасування швидкісних лімітів для військового пакета Starshield.

У ніч проти 14 жовтня в Україні зафіксували обмеження роботи супутникового зв'язку під час руху. Джерела у Міністерстві оборони підтвердили, що ситуація могла суттєво ускладнити логістичне забезпечення та виконання завдань middle strike. Компанія SpaceX запровадила ці ліміти без попередження Сил оборони.

Радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав, що такі збої ставлять під загрозу роботу українських дронів-перехоплювачів. Через втрату телеметрії, відеосигналу та каналу керування військові ризикували втратити можливість протидіяти російським реактивним "Шахедам".

На ситуацію відреагував навіть польський дипломат Радослав Сікорський, адже саме Польща оплачує роботу терміналів для України.

Ілоне Маску, великий босе, ти знову використовуєш свої продукти в політичних цілях? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою,

– написав Сікорський.