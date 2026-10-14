Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

Дроны снова полетят

По словам Федорова, на данный момент задачей остается полная отмена скоростных ограничений для военного пакета Starshield.

В ночь на 14 октября в Украине зафиксировали ограничение работы спутниковой связи во время движения. Источники в Министерстве обороны подтвердили, что ситуация могла существенно осложнить логистическое обеспечение и выполнение задач middle strike. Компания SpaceX ввела эти ограничения без предупреждения Сил обороны.

Советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов предупреждал, что такие сбои ставят под угрозу работу украинских дронов-перехватчиков. Из-за потери телеметрии, видеосигнала и канала управления военные рисковали лишиться возможности противодействовать российским реактивным "Шахедам".

На ситуацию отреагировал даже польский дипломат Радослав Сикорский, ведь именно Польша оплачивает работу терминалов для Украины.

Илон Маск, большой босс, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой,

– написал Сикорский.