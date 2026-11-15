Starshield в Украине уже 5 дней находится под ограничениями, SpaceX отрицает свою причастность, – СМИ

Об этом пишет журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу, который пообщался с временным поверенным в делах Украины в США Денисом Сеником.

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Как ограничения Starshield влияют на украинские войска?

По словам дипломата, проблемы носят массовый характер. Украинская сторона ежедневно проверяет работу Starshield на разных направлениях и получает одинаковые результаты.

Из-за ограничений украинские силы могут перехватывать российские реактивные беспилотники только после того, как те залетают на подконтрольную Украине территорию. То есть возможности уничтожать их еще на подлете к линии фронта пока ограничены.

Это дает россиянам дополнительные рычаги, которых у них до сих пор не было– подчеркнул Денис Сеник.

SpaceX отрицает причастность к ограничениям. В то же время проблема с доступом к спутниковой связи Starshield остается актуальной уже пятый день.

Напомним, украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield над территорией Украины. Системные ограничения скорости действуют вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.

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Как сообщил Владимир Зеленский, скорость Starshield ограничена на уровне 161 километра в час, или 100 миль в час. Украинские военные проверили обстоятельства и выяснили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении. Из-за этого средства поражения не могут развивать достаточную скорость для перехвата российских реактивных беспилотников.

Зеленский отметил, что из-за таких сбоев уже зафиксированы попадания вражеских дронов. Украина пытается выяснить все обстоятельства ситуации с американской стороной.