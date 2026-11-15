Starshield в Україні вже 5 день обмежений, SpaceX заперечує причетність, – ЗМІ

Про це пише журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу, який поспілкувався з тимчасовим повіреним у справах України в США Денисом Сєніком.

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Як обмеження Starshield впливають на українські сили?

За словами дипломата, проблеми мають масовий характер. Українська сторона щодня перевіряє роботу Starshield на різних напрямках і отримує однакові результати.

Через обмеження українські сили можуть перехоплювати російські реактивні безпілотники лише після того, як ті залітають на підконтрольну Україні територію. Тобто можливості знищувати їх ще на підльоті до лінії фронту наразі обмежені.

Це дає росіянам більше важелів, яких вони досі не мали– наголосив Денис Сєнік.

SpaceX заперечує причетність до обмежень. Водночас проблема з доступом до супутникового зв'язку Starshield залишається актуальною вже п'ятий день.

Нагадаємо, українські військові вже кілька днів фіксують значні збої в роботі супутникової системи Starshield над територією України. Системні обмеження швидкості діють уздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

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Як повідомив Володимир Зеленський, швидкість Starshield обмежена на рівні 161 кілометра на годину, або 100 миль на годину. Українські військові перевірили обставини й з'ясували, що йдеться не про випадкові помилки, а про системне обмеження. Через це засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість для перехоплення російських реактивних безпілотників.

Зеленський зазначив, що через такі збої вже є влучання ворожих дронів. Україна намагається з'ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.