Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 14 октября, компания SpaceX географически ограничила доступ к Starlink и Starshield исключительно территорией Украины. Для поражения целей в глубине вражеской территории Силы обороны полагаются на альтернативные средства связи и навигацию по принципу "точка – точка".

Другие риски потери связи

Ограничения скорости Starshield не связаны с операциями и не помешают украинским Вооруженным Силам наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, центрам обработки данных и другим стационарным целям в России,

– пояснили аналитики.

В то же время эксперты предупредили о существенных трудностях для противовоздушной обороны Украины. Новые скоростные ограничения напрямую влияют на эффективность уничтожения российских реактивных беспилотников.

Киев срочно развивает собственное производство дронов-перехватчиков, а технические препятствия в работе спутниковой системы могут сорвать прогресс и позволить российским войскам усилить удары накануне и в течение зимы 2026 – 2027 годов.

Снижение результативности уже подтверждают внутренние данные. Согласно приведенным данным Сил беспилотных систем, за период с 24 сентября по 14 октября установленные ограничения затруднили работу ПВО на тактическом и оперативном уровнях.

На фоне этих проблем связанный с Кремлем российский военный корреспондент заявил о появлении "окна возможностей" для российской армии. Мол, оккупанты рассчитывают использовать перебои, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины.

Напомним, утром 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что компания SpaceX без предупреждения Украины установила ограничение скорости для мобильных терминалов Starshield на уровне около 160 километров в час.

Уже 15 октября работа Starshield в движении возобновилась и продолжается. Подтверждения стабилизации связи поступают от украинских воинских подразделений.