Меры будут вводить специальные комиссии в областях. Для этого они будут анализировать ситуацию в регионе.

Актуально В Украине ввели чрезвычайное положение

Какие меры могут ввести во время чрезвычайного положения

  • Особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по определенной территории;
  • особый режим въезда отдельных категорий иностранцев;
  • ограничение движения транспорта;
  • осмотр автомобилей, личных вещей, проверка документов;
  • усиление охраны на объектах критической инфраструктуры;
  • запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • комендантский час;
  • запрет военным изменять место жительства без ведома военного органа;
  • запрет на распространение материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию;
  • ограничение продажи ядовитых и сильно действующих химических веществ;
  • изъятие у предприятий и организаций обучающей военной техники, взрывчатых и ядовитых веществ;
  • редактирование работы гражданских теле– и радиоцентров;
  • особые правила использования связи и интернета.

Заметим, что введение чрезвычайного положения не означает, что все эти пункты сразу действуют в вашем городе. Решение об установлении конкретного ограничения будут принимать областные комиссии.

В МВД также объяснили, какие мероприятия могут осуществлять правоохранители:

  • охрана военных городков, мест дислокации подразделений, а также пунктов пропуска через государственную границу;
  • проведение личного осмотра граждан, их вещей, автомобилей и жилья;
  • формирование списка иностранцев и лиц без гражданства, которым предоставили разрешение на иммиграцию в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Полномочия полиции во время чрезвычайного положения

К теме смотрите видео голосования Рады за введение чрезвычайного положения:

Полный текст публикации МВД Украины в телеграме:

Алгоритм действий граждан во время чрезвычайного положения

Министерство внутренних дел Украины подготовило разъяснение для граждан о мерах правового режима чрезвычайного положения со стороны правоохранительных органов.

Главное сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам!