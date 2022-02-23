Заходи надзвичайного стану вводитимуть спеціальні комісії в областях. Для цього вони аналізуватимуть ситуацію в регіоні.

Актуально В Україні ввели надзвичайний стан

Які заходи можуть запровадити під час надзвичайного стану

Особливий режим в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування певною територією;

особливий режим в'їзду окремих категорій іноземців;

обмеження руху транспорту;

огляд автомобілів, особистих речей, перевірка документів;

посилення охорони на об'єктах критичної інфраструктури;

заборона масових заходів та страйків;

комендантська година;

заборона військовим змінювати місце проживання без відома військового органу;

заборона поширювати матеріали, які можуть дестабілізувати ситуацію;

обмеження на продаж отруйних та сильно діючих хімічних речовин;

вилучення в підприємств та організацій навчальної військової техніки, вибухових та отруйних речовин;

редагування роботи цивільних теле- та радіоцентрів;

особливі правила користування зв'язком та інтернетом.

Зауважимо, введення надзвичайного стану не означає, що усі ці пункти одразу діють у вашому місті. Рішення про встановлення конкретного обмеження схвалюватимуть обласні комісії.

У МВС також пояснили, які заходи можуть здійснювати правоохоронці:

охорона військових містечок, місць дислокації підрозділів, а також пунктів пропуску через державний кордон;

проведення особистого огляду громадян, їхніх речей, автомобілів та житла;

формування списку іноземців та осіб без громадянства, яким надали дозвіл на імміграцію у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.



Повноваження поліції під час надзвичайного стану

Зверніть увагу! Надзвичайний стан триватиме в Україні 30 днів. У разі потреби його можуть продовжити.

До теми дивіться відео голосування Ради за введення надзвичайного стану:

Повний текст публікації МВС України у телеграмі:

Алгоритм дій громадян під час надзвичайного стану

Міністерство внутрішніх справ України підготувало роз'яснення для громадян про заходи правового режиму надзвичайного стану з боку правоохоронних органів.

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