Заходи надзвичайного стану вводитимуть спеціальні комісії в областях. Для цього вони аналізуватимуть ситуацію в регіоні.
Актуально В Україні ввели надзвичайний стан
Які заходи можуть запровадити під час надзвичайного стану
- Особливий режим в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування певною територією;
- особливий режим в'їзду окремих категорій іноземців;
- обмеження руху транспорту;
- огляд автомобілів, особистих речей, перевірка документів;
- посилення охорони на об'єктах критичної інфраструктури;
- заборона масових заходів та страйків;
- комендантська година;
- заборона військовим змінювати місце проживання без відома військового органу;
- заборона поширювати матеріали, які можуть дестабілізувати ситуацію;
- обмеження на продаж отруйних та сильно діючих хімічних речовин;
- вилучення в підприємств та організацій навчальної військової техніки, вибухових та отруйних речовин;
- редагування роботи цивільних теле- та радіоцентрів;
- особливі правила користування зв'язком та інтернетом.
Зауважимо, введення надзвичайного стану не означає, що усі ці пункти одразу діють у вашому місті. Рішення про встановлення конкретного обмеження схвалюватимуть обласні комісії.
У МВС також пояснили, які заходи можуть здійснювати правоохоронці:
- охорона військових містечок, місць дислокації підрозділів, а також пунктів пропуску через державний кордон;
- проведення особистого огляду громадян, їхніх речей, автомобілів та житла;
- формування списку іноземців та осіб без громадянства, яким надали дозвіл на імміграцію у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Повноваження поліції під час надзвичайного стану
До теми дивіться відео голосування Ради за введення надзвичайного стану:
Повний текст публікації МВС України у телеграмі:
Алгоритм дій громадян під час надзвичайного стану
Міністерство внутрішніх справ України підготувало роз'яснення для громадян про заходи правового режиму надзвичайного стану з боку правоохоронних органів.
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