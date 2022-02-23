Із таким проханням до парламенту звернулась Рада нацбезпеки та оборони. Причиною стало загострення ситуації на окупованому Донбасі, передає 24 канал.
До теми У разі необхідності миттєво ухвалимо воєнний стан, – Данілов
Це превентивні заходи потрібні для того, щоб у країні був спокій, щоб працювала економіка,
– пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.
За таке рішення проголосували 335 нардепів.
Як голосували фракції / Скриншот з відео
За словами Данілова, обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.
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Які нові правила діятимуть
Обмеження можуть як посилювати, так і послаблювати. Зокрема:
- встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду (за потреби),
- обмеження руху транспортних засобів і їх огляд (за потреби),
- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,
- заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби),
- заборона страйку,
- тимчасова чи безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання,
- запровадження комендантської години,
- перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – проведення особистого огляду,
- заборона призовникам і військовозоб'язаним змінювати місце проживання без відповідного повідомлення про це територіального органу комплектування,
- заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку,
- заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів,
- особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).
Ситуація в Україні: останні новини
- Російські окупанти продовжують посилювати напругу та свою цинічну агресію. Відтак, українські спецслужби помітили активність Росії біля кордонів. Військову присутність Кремль нарощує поблизу Харківської області.
- Окрім того, що ввели надзвичайний стан у РНБО попереджають, що можливо буде й комендантська година.
- Також Олексій Данілов заявляв, що до ЗСУ закликають 36 тисяч резервістів. Це саме та кількість, яка потрібна зараз нашій армії в тій ситуації, яка склалась.
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