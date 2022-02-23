Із таким проханням до парламенту звернулась Рада нацбезпеки та оборони. Причиною стало загострення ситуації на окупованому Донбасі, передає 24 канал.

До теми У разі необхідності миттєво ухвалимо воєнний стан, – Данілов

Це превентивні заходи потрібні для того, щоб у країні був спокій, щоб працювала економіка,
– пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.

За таке рішення проголосували 335 нардепів.

Як голосували фракції
Як голосували фракції / Скриншот з відео

За словами Данілова, обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.

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Які нові правила діятимуть

Обмеження можуть як посилювати, так і послаблювати. Зокрема:

  • встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду (за потреби),
  • обмеження руху транспортних засобів і їх огляд (за потреби),
  • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,
  • заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби),
  • заборона страйку,
  • тимчасова чи безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання,
  • запровадження комендантської години,
  • перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – проведення особистого огляду,
  • заборона призовникам і військовозоб'язаним змінювати місце проживання без відповідного повідомлення про це територіального органу комплектування,
  • заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку,
  • заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів,
  • особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).

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