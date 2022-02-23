Із таким проханням до парламенту звернулась Рада нацбезпеки та оборони. Причиною стало загострення ситуації на окупованому Донбасі, передає 24 канал.

До теми У разі необхідності миттєво ухвалимо воєнний стан, – Данілов

Це превентивні заходи потрібні для того, щоб у країні був спокій, щоб працювала економіка,

– пояснював секретар РНБО Олексій Данілов.

За таке рішення проголосували 335 нардепів.



Як голосували фракції / Скриншот з відео

За словами Данілова, обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні заходи, які передбачає режим надзвичайного стану.

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Які нові правила діятимуть

Обмеження можуть як посилювати, так і послаблювати. Зокрема:

встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду (за потреби),

(за потреби), обмеження руху транспортних засобів і їх огляд (за потреби),

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,

заборона проведення масових заходів , крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби),

, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби), заборона страйку ,

, тимчасова чи безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання,

запровадження комендантської години ,

, перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – проведення особистого огляду,

заборона призовникам і військовозоб'язаним змінювати місце проживання без відповідного повідомлення про це територіального органу комплектування,

без відповідного повідомлення про це територіального органу комплектування, заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку,

заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів,

особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за потреби).

Ситуація в Україні: останні новини

Російські окупанти продовжують посилювати напругу та свою цинічну агресію. Відтак, українські спецслужби помітили активність Росії біля кордонів. Військову присутність Кремль нарощує поблизу Харківської області.

Окрім того, що ввели надзвичайний стан у РНБО попереджають, що можливо буде й комендантська година.

Також Олексій Данілов заявляв, що до ЗСУ закликають 36 тисяч резервістів. Це саме та кількість, яка потрібна зараз нашій армії в тій ситуації, яка склалась.

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