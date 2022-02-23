Таку інформацію Данілов озвучив 23 лютого під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми В Україні оголосили про призов резервістів в особливий період: хто вони такі

Секретаря РНБО запитали, чи направлятимуть резервістів до лінії фронту. Він пояснив, що такі рішення ухвалютимуть військові – відштовхуючись від потреб ЗСУ. Водночас Данілов наголосив, що переважна більшість резервістів – це ті люди, які вже пройшли фронт. "Вони розуміють, про що мовиться", – підкреслив посадовець.

Напередодні, 22 лютого, президент Володимир Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період. Раніше український президент підписав закон, який дозволяє робити це без мобілізації.

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