Про це повідомив начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін. Щодо ситуації зібрали нараду 23 лютого.

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Маневри російських військ

За словами Дудіна, російські війська маневрують та просуваються вздовж кордонів України. Вони поступово нарощують військову присутність.

Немає жодних елементів відведення військ від державного кордону України після так званих навчань,

– акцентував начальник Харківського управління СБУ.

Водночас солдати російської армії пригнічені психологічно. Їх недостатньо забезпечили їжею та не подбали про умови розміщення.

Розвідка повідомила і про те, що лише 70% їхньої техніки перебуває у справному стані. Військова техніка зосереджена у напрямку Бєлгорода й не може пересуватися.

"Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах", – резюмував Дудін.

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Надзвичайний стан

У Раді обговорять можливість введення надзвичайного стану в Україні. Зробити це запропонували у РНБО.

Раніше Дніпра Борис Філатов розповів про таку ймовірність 23 лютого. Він зауважив, що ще тривають обговорення питання з Офісом Президента.

Міський голова додав, що Дніпро проти будь-якої "допомоги" країни-агресорки. Він закликав містян зберігати спокій та наголосив, що все під контролем.

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