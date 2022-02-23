Об этом сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. По ситуации собрали совещание 23 февраля.

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Маневры российских войск

По словам Дудина, российские войска маневрируют и продвигаются вдоль границ Украины. Постепенно наращивают военное присутствие.

Нет никаких элементов отвода войск от границы Украины после так называемых учений,

– акцентировал начальник Харьковского управления СБУ.

В то же время солдаты российской армии подавлены психологически. Их недостаточно обеспечили едой и не позаботились об условиях размещения.

Разведка сообщила и о том, что лишь 70% их техники находится в исправном состоянии. Военная техника сосредоточена в направлении Белгорода и не может передвигаться.

"Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках", – резюмировал Дудин.

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Чрезвычайное положение

В Раде обсуждают возможность введения чрезвычайного положения в восточных областях. Вероятно, такой режим введут и на Днепропетровщине.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о такой вероятности 23 февраля. Он отметил, что еще продолжаются обсуждения вопроса с Офисом Президента.

Городской глава добавил, что Днепр против любой "помощи" страны-агрессора. Он призвал горожан сохранять спокойствие и подчеркнул, что все под контролем.

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