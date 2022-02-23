С такой просьбой в парламент обратился Совет нацбезопасности и обороны. Причиной стало обострение ситуации на оккупированном Донбассе, передает 24 канал.

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Эти превентивные меры нужны для того, чтобы в стране было спокойствие, чтобы работала экономика,

– объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов.

За такое решение проголосовали 335 нардепов.

Как голосовали фракции / Скриншот по видео

По словам Данилова, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и ​​вводить определенные меры, предусматривающие режим чрезвычайного положения.

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Какие новые правила будут действовать

Ограничения могут как ужесточать, так и ослаблять. В частности:

установление особого режима въезда и выезда (при необходимости),

(при необходимости), ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости),

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства,

запрет проведения массовых мероприятий , кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом (при необходимости),

, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом (при необходимости), запрет забастовки,

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания,

введение комендантского часа ,

, проверка документов у граждан, в необходимых случаях – проведение личного досмотра,

запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства без соответствующего уведомления об этом территориального органа комплектования,

без соответствующего уведомления об этом территориального органа комплектования, запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку,

запрет работы любительских радиопередающих средств,

особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

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Российские оккупанты продолжают усиливать напряжение и свою циничную агрессию. Следовательно, украинские спецслужбы заметили активность России возле границ. Военное присутствие Кремль наращивает вблизи Харьковской области.

Кроме того, что ввели чрезвычайное положение в СНБО предупреждают, что, возможно, будет и комендантский час.

Также Алексей Данилов заявлял, что в ВСУ призывают 36 тысяч резервистов. Это именно то количество, которое нужно сейчас нашей армии в сложившейся ситуации.

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