В Украине продолжается военное положение, так что военнообязанные мужчины в возрасте от 16 до 60 лет подпадают под общую мобилизацию.
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Пригодность мужчины к службе определяет ВЛК
Если отсрочки нет, военнообязанных отправляют на прохождение ВЛК, где определяется уровень годности военной службы. Именно врачи военно-врачебной комиссии должны указывать в решение об ограниченной пригодности, где можно и где нельзя служить мужчине.
Закон Украины запрещает отправлять ограниченно пригодных на службу в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения). Однако и ограниченно пригодным работа найдется.
Куда могут направить ограниченно пригодное
Таких военнообязанных могут направить на службу в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях и учебных заведениях.
Кто подпадает под мобилизацию в Украине:
- пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если у них есть или нет военного опыта;
- пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе после срочной службы, окончили военную кафедру или высшие военные учебные заведения;
- пригодные и ограниченно годные призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу – по контракту с ВСУ;
- женщины-военнообязанные, которые окончили ВУЗ или военную кафедру и проходят службу в запасе от 18 до 60 лет;
- женщины от 18 лет – по мобилизации и по контракту, если их специальность нужна и они пригодны по состоянию здоровья к службе;
- бывшие женщины-военнослужащие, которые имеют звание и уволились в запас с военной службы и остаются военнообязанными;
- сняты с военного учета – после постановки на учет;
- исключенные из военного учета военнообязанные, если они признаны пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения решением ВЛК, если они не пользуются правом на отсрочку, и если они не осуждены за тяжкое преступление.