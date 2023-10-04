В Украине продолжается военное положение, так что военнообязанные мужчины в возрасте от 16 до 60 лет подпадают под общую мобилизацию.

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Пригодность мужчины к службе определяет ВЛК

Если отсрочки нет, военнообязанных отправляют на прохождение ВЛК, где определяется уровень годности военной службы. Именно врачи военно-врачебной комиссии должны указывать в решение об ограниченной пригодности, где можно и где нельзя служить мужчине.

Закон Украины запрещает отправлять ограниченно пригодных на службу в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения). Однако и ограниченно пригодным работа найдется.

Куда могут направить ограниченно пригодное

Таких военнообязанных могут направить на службу в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Кто подпадает под мобилизацию в Украине: