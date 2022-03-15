Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог

Об этом президент Украины сказал 15-го марта во время выступления на встрече лидеров Joint Expeditionary Force, сообщает 24 канал. Он заявил, что санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог.

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По словам Зеленского, вопрос не только в России.

Глава государства заявил о необходимости запрета для российского флота пользоваться портами мира. Кроме того, Зеленский в очередной раз напомнил о важности отключения российских банков от системы SWIFT.

Сейчас от системы SWIFT отключены только семь российских банков.

Президент Украины настаивает на том, чтобы Россия была признана государством-террористом, "потому что это так и есть". Зеленский добавил, что нужно ввести эмбарго на любую торговлю с Россией.

По словам президента, это нужно не только для Украины, но и всего мира ради мира.

Кстати – Выступление Зеленского на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force: смотрите видео