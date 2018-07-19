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Огромную рыбу удалось поймать жителю Тернопольщины: красноречивые фото

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Житель Тернопольщины похвастался рекордным уловом (иллюстративное фото)
Житель Тернопольщины похвастался рекордным уловом (иллюстративное фото) / Соцсети

Одному из жителей Лановецкого района Тернопольской области удалось поймать 16-килограммовую рыбину. Мужчина поделился фотографией гигантского трофея в сети.

Соответствующее сообщение появилось в сообществе "Моя Лановеччина" в Facebook.

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Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина

"Сегодня у Леонида Ярославовича – удачный день, поймал на Лановецком озере рыбку весом 16 килограммов”, – отмечается в сообщении.

Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина

Удачный день Леонида Ярославовича

Добавим, что в комментариях под заметкой много кто не поверил, что произошел такой улов.

Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина

Многие сомневаются, что такой улов случился

"Есть шесть свидетелей, при которых взвешивалась эта рыбка. И она весит 16 килограммов", – ответил автор сообщения Алексей Филюк.

Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина
Многочисленные свидетели утверждают, что рыба действительно весит 16 килограммов

Теги: Новости Украины Рекорды мир животных Тернополь
Источник: 24 канал
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