Огромную рыбу удалось поймать жителю Тернопольщины: красноречивые фото
Одному из жителей Лановецкого района Тернопольской области удалось поймать 16-килограммовую рыбину. Мужчина поделился фотографией гигантского трофея в сети.
Соответствующее сообщение появилось в сообществе "Моя Лановеччина" в Facebook.
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"Сегодня у Леонида Ярославовича – удачный день, поймал на Лановецком озере рыбку весом 16 килограммов”, – отмечается в сообщении.
Удачный день Леонида Ярославовича
Добавим, что в комментариях под заметкой много кто не поверил, что произошел такой улов.
Многие сомневаются, что такой улов случился
"Есть шесть свидетелей, при которых взвешивалась эта рыбка. И она весит 16 килограммов", – ответил автор сообщения Алексей Филюк.
Многочисленные свидетели утверждают, что рыба действительно весит 16 килограммов