Огромную рыбу удалось поймать жителю Тернопольщины: красноречивые фото

Одному из жителей Лановецкого района Тернопольской области удалось поймать 16-килограммовую рыбину. Мужчина поделился фотографией гигантского трофея в сети.

Соответствующее сообщение появилось в сообществе "Моя Лановеччина" в Facebook.

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"Сегодня у Леонида Ярославовича – удачный день, поймал на Лановецком озере рыбку весом 16 килограммов”, – отмечается в сообщении.

Удачный день Леонида Ярославовича

Добавим, что в комментариях под заметкой много кто не поверил, что произошел такой улов.

Многие сомневаются, что такой улов случился

"Есть шесть свидетелей, при которых взвешивалась эта рыбка. И она весит 16 килограммов", – ответил автор сообщения Алексей Филюк.



Многочисленные свидетели утверждают, что рыба действительно весит 16 килограммов