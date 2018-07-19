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Величезну рибу вдалось упіймати жителю Тернопільщини: промовисті фото

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Житель Тернопільщини похвалився рекордним уловом (ілюстративне фото)
Житель Тернопільщини похвалився рекордним уловом (ілюстративне фото) / Соцмережі

Одному із жителів Лановецького району Тернопільської області вдалось упіймати 16-кілограмову рибину. Чоловік поділився фото гігантського трофею у мережі.

Відповідний допис з’явився у спільноті "Моя Лановеччина" у Facebook.

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Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина

"Сьогодні у Леоніда Ярославовича – удачний день, піймав на Лановецькому ставку рибку вагою 16 кілограмів”, – зазначається у повідомленні.

Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина
Вдалий день Леоніда Ярославовича

Додамо, що у коментарях під дописом багато хто не повірив, що стався такий улов.

Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина
Багато хто сумнівається, що такий улов стався 

"Є шість свідків, при яких важилась ця рибка. І вона має 16 кілограмів", – відповів автор повідомлення Олексій Філюк.

Тернопільщина, риба, рекорд, 16 кілограмів, Лановеччина
Численні свідки переконують, що риба справді важить 16 кілограмів 

Теги: Новини України Рекорди Тернопіль світ тварин
Джерело: 24 канал
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