Величезну рибу вдалось упіймати жителю Тернопільщини: промовисті фото
Одному із жителів Лановецького району Тернопільської області вдалось упіймати 16-кілограмову рибину. Чоловік поділився фото гігантського трофею у мережі.
Відповідний допис з’явився у спільноті "Моя Лановеччина" у Facebook.
Читайте також: Чоловік знайшов рідкісний гриб на Закарпатті
"Сьогодні у Леоніда Ярославовича – удачний день, піймав на Лановецькому ставку рибку вагою 16 кілограмів”, – зазначається у повідомленні.
Вдалий день Леоніда Ярославовича
Додамо, що у коментарях під дописом багато хто не повірив, що стався такий улов.
Багато хто сумнівається, що такий улов стався
"Є шість свідків, при яких важилась ця рибка. І вона має 16 кілограмів", – відповів автор повідомлення Олексій Філюк.
Численні свідки переконують, що риба справді важить 16 кілограмів