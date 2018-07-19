Величезну рибу вдалось упіймати жителю Тернопільщини: промовисті фото

Одному із жителів Лановецького району Тернопільської області вдалось упіймати 16-кілограмову рибину. Чоловік поділився фото гігантського трофею у мережі.

Відповідний допис з’явився у спільноті "Моя Лановеччина" у Facebook.

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"Сьогодні у Леоніда Ярославовича – удачний день, піймав на Лановецькому ставку рибку вагою 16 кілограмів”, – зазначається у повідомленні.



Вдалий день Леоніда Ярославовича

Додамо, що у коментарях під дописом багато хто не повірив, що стався такий улов.



Багато хто сумнівається, що такий улов стався

"Є шість свідків, при яких важилась ця рибка. І вона має 16 кілограмів", – відповів автор повідомлення Олексій Філюк.



Численні свідки переконують, що риба справді важить 16 кілограмів