В сети Mcdonald's еще ранее анонсировали, что в 2021 году планируют расширяться новыми городами Украины. Одним из таких стал Хмельницкий.

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Ресторан даст 120 рабочих мест

Заведение быстрого питания расположено на улице Староконстантиновское шоссе, 6-А. Кроме ресторана для хмельничан и гостей города обустроили подъезд для авто McDrive, а также летнюю площадку. До конца августа 2021 года должна заработать доставка по городу.



Очереди в заведение / Фото 24 канала

Городской глава Хмельницкого Александр Симчишин отметил, что открытие Mcdonald's создаст 120 новых рабочих мест в городе.



Очереди в заведение / Фото 24 канала

Ресторан стал уже 103 в Украине. По словам директора развития Mcdonald's Виталия Стефурака, компания планирует в дальнейшем открывать новые рестораны. В частности, в Хмельницком также вскоре может появиться еще одно заведение этой сети.

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