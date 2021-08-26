У мережі McDonald's ще раніше анонсували, що 2021 року планують розширюватись новими містами України. Одним із таких став Хмельницький.
До теми У Луцьку, Франківську та Хмельницькому відкриють перші McDonald’s
Ресторан дасть 120 робочих місць
Заклад швидкого харчування розташований на вулиці Старокостянтинівське шосе, 6-А. Окрім ресторану для хмельничан та гостей міста облаштували під'їзд для авто McDrive, а також літній майданчик. До кінця серпня 2021 року має запрацювати доставка по місту.
Черги до закладу / Фото 24 каналу
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин наголосив, що відкриття McDonald's створить 120 нових робочих місць у місті.
Черги до закладу / Фото 24 каналу
Ресторан став уже 103 в Україні. За словами директора розвитку McDonald's Віталія Стефурака, компанія планує надалі відкривати нові ресторани. Зокрема, у Хмельницькому також невдовзі може з'явитися ще один заклад цієї мережі.
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