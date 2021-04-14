Ситуация с противовоздушной обороной в Украине пока не в лучшем состоянии, однако государство сможет дать отпор России. В то же время разговоры о ее отсутствии могут быть дезинформацией.

В то же время в случае агрессии России Украина сможет дать отпор и в воздухе. Об этом в эфире программы "Что это было" рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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"С ПВО у нас огромные проблемы, но сказать, что ее вообще нет – это неправда", – сказал Алексей Арестович.

Об отсутствии ПВО дезинформируют

Он пояснил, что разговоры об отсутствии ПВО – это элемент недобросовестного информирования минимум, а, может, целенаправленное дезинформирование общества.

Если грузины в 2008 году сбили 8 российских самолетов, а 14 повредили, то, я думаю, что мы собьем немного больше, и будет горе россиянам, не надо,

– сказал Алексей Арестович.

В то же время спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что российским родителям нужно понять, что солдаты России не будут знать, за что воюют, когда придут в Украину.

"Мы будем воевать за свою родину насмерть. Вам (родителям – 24 канал) точно нужна эта авантюра, или вы поговорите со своими детьми, чтобы они не выполняли странных идей и преступных приказов Кремля?" – добавил Арестович.

Полный выпуск программы "Что это было": смотрите видео