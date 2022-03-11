Полицейским в Сумской области совместно с представителями теробороны удалось задержать 29 российских военных. Всех их уже аккуратно "упаковали".

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Неравнодушные горожане рассказали о вражеских наемниках

В полиции отмечают, что оккупантов удалось поймать благодаря неравнодушным жителям Роменщины. Они возле одного из сел увидели группу подозрительных лиц в военной форме.

Правоохранители не медлили и вместе с представителями теробороны отреагировали на обращение. Благодаря оперативным действиям им удалось задержать и взять в плен 29 российских военных.

Оккупанты во время задержания рассказали, что шли по карте к границе.

Всех пленных уже передали в соответствующие органы. Там будут выяснять обстоятельства их попадания на территорию Роменского района. И, как отмечают в полиции, все вражеские солдаты будут отвечать за каждое преступление против Украины и ее народа.

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