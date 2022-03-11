В телеграм-канале Киев Оперативный появилось очередное видео разговора украинцев с оккупантами. Наши земляки пытались всячески объяснить, почему оркам здесь не место. Те же традиционно искали возможности оправдаться.

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Оккупанты жалуются, что могут стать дезертирами

Один из украинских мужчин решил обратиться к главному среди вражеских воинов. Он отметил, что ему жаль его, как сына.

Поймите, здесь очень много пало и ваших, и наших. Зачем это делать? Вы просто обманутые люди. Мы нормально живем, мы нормальная страна. Мы на вас не нападаем. Поймите, у вас смерть в глазах,

– подчеркнул он.

Смелый житель добавил, что не хотел бы, чтобы каждый из оккупантов пополнил ряды "двухсотых". Но он подчеркнул, что Украина сильнее, поэтому шансы у них минимальные.

Смотрите видео разговора украинцев с оккупантами:

Оккупанты же ничего лучше не придумали, чем искать оправдания:

– Вы понимаете, если мы уйдем – будем дезертирами, – говорит главный.

– А не уйдете – будете убийцами, – крикнула ему в ответ одна из женщин.

Украинцы призвали оккупантов отставить оружие. Наши земляки пообещали, что не будут трогать их, только бы они выбрали жизнь.

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