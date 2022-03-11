На телеграм-каналі Київ Оперативний з'явилося чергове відео розмови українців з окупантами. Наші земляки намагалися всіляко пояснити, чому оркам тут не місце. Ті ж, традиційно, шукали можливості виправдатися.

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Окупанти бідкаються, що можуть стати дезертирами

Один з українських чоловіків вирішив звернутися до головного серед ворожих вояків. Він наголосив на тому, що йому шкода його, як сина.

Зрозумійте, тут дуже багато полягло і ваших, і наших. Навіщо це робити? Ви просто обдурені люди. Ми нормально живемо, ми нормальна країна. Ми на вас не нападаємо. Зрозумійте, у вас смерть в очах,

– наголосив він.

Сміливий мешканець додав, що не хотів би, щоб кожен з окупантів поповнив лави "двохсотих". Але він підкреслив, що Україна сильніша, тож шанси у них мінімальні.

Дивіться відео розмови українців з окупантами:

Окупанти ж нічого кращого не придумали, ніж шукати виправдань:

– Ви розумієте, якщо ми підемо – будемо дезертирами, – каже головний.

– А не підете – будете убивцями, – крикнула йому у відповідь одна з жінок.

Українці закликали окупантів залишити зброю. Наші земляки пообіцяли, що не рухатимуть їх, лиш би вони вибрали життя.

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