Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны. Они отметили, что российские ракеты летели чрезвычайно низко, что не позволило полноценно сработать системам ПВО.

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Россияне прибегли к новой сокрушительной тактике

В своем отчете аналитики ISW ссылаются на заявления бывшего представителя Воздушных сил Юрия Игната. Так, после циничного удара по "Охматдету" Игнат утверждал, что россияне постоянно совершенствуют свои разведывательно-ударные возможности беспилотников, а также эффективность как крылатых, так и баллистических ракет.

Во время атаки 8 июля российские ракеты летели на "чрезвычайно низких высотах". По словам Игната, некоторые из ракет было очень сложно перехватить системам ПВО, ведь они летели на высоте 50 метров над землей. Такой низкий пролет российских ракет свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, изменили свою тактику или технологии. Аналитики Института изучения войны отмечают, что такие удары имеют целью нанести максимальный вред, не позволяя системам ПВО отреагировать и сбить цель.

Кроме того, Юрий Игнат также отмечал, что российские военные уменьшают электромагнитные сигналы беспилотников до последнего. На такой шаг оккупанты идут, чтобы предотвратить их обнаружению украинскими силами. Аналитики объяснили, что в таких случаях дрон могут обнаружить только тогда, когда ракета уже очень близко к точке удара.

Удары 8 июля являются новым и адаптированным пакетом ударов, на который Украине нужно будет научиться отвечать необходимым уровнем противовоздушной обороны, предоставленной Западом,

– резюмируют в ISW.

Во время атаки 8 июля под ударом оказалось и другое медицинское учреждение Киева. Так, россияне цинично ударили по клинике "Исида", которая расположена в Днепровском районе Киева. К сожалению, в результате удара есть жертвы – погибли 8 человек. Работники клиники рассказали, что никто даже не успел дойти до укрытия, ведь взрывы прозвучали за считанные минуты после объявления воздушной тревоги.