Оккупанты ударили не только по "Охматдету". Серьезные повреждения также получила клиника "Исида", что в Днепровском районе Киева. О последствиях удара подробнее рассказал журналист 24 Канала Артур Заёнц.

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Удар по "Исиде"

Утром 8 июля Россия нанесла новый массированный удар по украинской столице. В результате атаки пострадали сразу два медицинских учреждения – детская больница "Охматдет" и клиника "Исида".

Обломки ракет разрушили часть клиники. По состоянию на 18:30 известно о 8 погибших.

Журналист 24 Канала пообщался с очевидцами удара. В частности, один из работников "Исиды" рассказал, что все произошло очень неожиданно. Не прошло и несколько минут после объявленной воздушной тревоги, как раздался взрыв. Другой человек подтвердил, что никто не успел добежать до убежища или спрятаться, ведь все произошло очень быстро.

Россия совершила очередной террористический акт, который унес жизни многих людей. По последним данным, в Киеве количество погибших от российской атаки возросло до 22 человек, из которых двое детей, еще 82 – получили ранения. К сожалению, количество жертв может возрасти, ведь поисково-спасательные операции на местах ударов продолжаются.

Напомним также, что в понедельник, 8 июля, Россия также атаковала Днепр, Кривой Рог и Донецкую область. В целом в результате массированного обстрела по Украине погибли по меньшей мере 33 человека, более 130 – ранены. В Киеве и Кривом Роге 9 июля объявили Днем траура.