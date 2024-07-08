Около 10:00 оккупанты обстреляли ракетами украинские города. В Киеве произошло попадание снарядов и обломков сразу в нескольких районах. В частности, враг попал по детской больнице "Охматдет" и роддома "Исида". В Кривом Роге повреждено частное предприятие.
Смотрите также Циничный удар оккупантов по "Охматдету": ужасные кадры изнутри больницы
Приспустят флаги
Мэр Виталий Кличко сообщил, что 9 июля объявлено Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты Киева.
В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности,
– говорится в сообщении городского головы.
9 июля в городе отменят любые развлекательные мероприятия. Городская власть просит также телеканалы и радиостанции внести соответствующие изменения в сетку вещания.
По состоянию на 17:30 разбор завалов на местах попаданий продолжается. По данным ГСЧС известно о 22 погибших и 72 пострадавших.
В Кривом Роге объявляется День траура,
– сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
В Кривом Роге погибли 10 человек, еще более 30 пострадали.